Кванджу, Южная Корея, , 13:29 — REGNUM

Сборная Казахстана по водному поло уступила команде Австралии на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом 17 июля сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанские ватерполисты уступили сборной Австралии со счетом 8:17. Это поражение стало уже вторым в рамках чемпионата мира в Южной Корее. Ранее мужская команда Казахстана проиграла Испании со счетом 6:18.

Отметим, казахстанские ватерполисты сыграли уже три матча на чемпионате в Кванджу. В первой игре сборная Казахстана оказалась сильнее кубинских спортсменов. В следующем матче сборная республики сыграет с представителями Хорватии.

Читайте ранее в этом сюжете: Ватерполистки из Казахстана уступили сборной Испании на ЧМ в Южной Корее