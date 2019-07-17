Буэнос-Айрес, , 13:28 — REGNUM

Апелляцию на удаление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси подала Федерация футбола страны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в Аргентине решили оспорить правомерность удаления Месси в матче за третье место Кубка Америки против команды Чили (2:1).

Также отмечается, что вместе с апелляцией в КОНМЕБОЛ будет направлено письмо от Месси, которое коснётся его обвинений организации в коррупции. Однако неизвестно, будут ли в письме извинения.

Напомним, в матче за третье место Кубка Америки Месси был удалён с поля за стычку с защитником Чили Гари Меделем. После матча он обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, заявив, что судьи дали выиграть турнир сборной Бразилии.

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