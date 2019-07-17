Красногорск, 17 июля 2019, 11:57 — REGNUM
Подмосковные «Химки» подпишут контракт с сербским баскетболистом Стефаном Йовичем. Об этом сообщает Eurohoops.
По информации издания, клуб договорился о подписании соглашения с разыгрывающим защитником, который в минувшем сезоне играл за мюнхенскую «Баварию».
В сезоне 2018/19 Йович сыграл в 23 матчах Евролиги, в которых набирал 8,3 очка и делал 2,4 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.
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