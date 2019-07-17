Генуя, Италия, , 11:52 — REGNUM

Футбольный клуб «Оренбург» может пополнить свой состав хорватским защитником Лоренцо Шимичем, выступающим за итальянскую «Сампдорию». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что последние два сезона 22-летний центральный защитник выступал на правах аренды за такие клубы, как СПАЛ и «Эмполи».

Добавим, что в сезоне-2018/19 чемпионата Италии Шимич сыграл в восьми матчах и не отметился результативными действиями.

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