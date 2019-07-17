Лион, Франция, , 11:38 — REGNUM

Полузащитник «Лиона» Хамза Рафия стал игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Отмечается, что сумма трансфера 20-летнего хавбека составила €400 тыс. При этом сумма может увеличиться ещё на € 5 млн За счёт бонусов.

Кроме того, согласно договору «Лион» сохранил за собой право на 20% от последующего трансфера футболиста.

Добавим, что Рафия является воспитанником «Лиона». В сезоне 2018/19 он сыграл в восьми матчах Юношеской лиги УЕФА, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В его активе также один матч за юношескую сборную Франции (до 18 лет).

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