Москва, 17 июля 2019, 10:45 — REGNUM
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом 17 июля сообщает «Чемпионат».
По информации издания, в ближайшее время Мирзов подпишет контракт со «Спартаком» на три года. При этом клубы согласовали все детали трансфера хавбека.
Напомним, Мирзов играет за «Ростов» с 2017 года. В сезоне 2017/18 он играл в «Тосно» на правах аренды, а в сезоне 2018/19 кампанию — в тульском «Арсенале».
В составе тульского клуба Мирзов сыграл в 26 матчах чемпионата России, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Читайте также: Нападающий «Ростова» Кьяртанссон может перейти в аренду в «Рубин»