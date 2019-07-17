Москва, , 10:45 — REGNUM

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом 17 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, в ближайшее время Мирзов подпишет контракт со «Спартаком» на три года. При этом клубы согласовали все детали трансфера хавбека.

Напомним, Мирзов играет за «Ростов» с 2017 года. В сезоне 2017/18 он играл в «Тосно» на правах аренды, а в сезоне 2018/19 кампанию — в тульском «Арсенале».

В составе тульского клуба Мирзов сыграл в 26 матчах чемпионата России, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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