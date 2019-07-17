Падуя, , 10:18 — REGNUM

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на международном турнире в Падуе (Италия).

Ласицкене выиграла турнир с результатом 1,94 метра. При этом она пыталась перепрыгнуть планку в 2,00 метра, но все три попытки преодолеть эту высоту оказались неудачными.

Второе место заняла украинская спортсменка Ирина Геращенко, результат которой составил 1,90 метра. Замкнула тройку представительнице Британии Морган Лейк с результатом 1,85 метра.

Отметим, что эта победа для Ласицкене стала 16-й подряд.

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