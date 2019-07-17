Сиэтл, США, , 09:48 — REGNUM

Генеральным менеджером нового клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Сиэтла станет Рон Фрэнсис. Об этом сообщает Seattle Times.

Отмечается, что соглашение клуба со специалистом будет заключено на пять лет.

Напомним, в НХЛ появится новый клуб, который будет базироваться в Сиэтле. Названия у команды пока нет, но известно, что она будет играть в лиге с сезона 2021/22.

Добавим, что Фрэнсис является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз». С 2014 по 2018 год он работал на посту генерального менеджера «Каролины Харрикейнз».

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссар НХЛ Беттмэн заявил, что Сиэтл примет матч всех звёзд и драфт