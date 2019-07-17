Киев, , 09:20 — REGNUM

Украинские футболисты отрекаются от национальной сборной, переходя играть в чемпионат России, заявил бывший главный тренер луганской «Зари» (сейчас располагается в Запорожье) Юрий Вернидуб.

По его словам, он «не понимал» тех футболистов, которые уезжали из «Зари» в Россию.

«Они же должны понимать, что (таким образом) отрекаются от сборной», — цитирует Вернидуба Xsport.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года украинский футболист Ярослав Ракицкий перешёл в российский футбольный клуб «Зенит». По словам украинского спортивного комментатора Игоря Цыганка, в федерации футбола Украины (ФФУ) считают, что Ракицкий не должен находиться в составе национальной сборной. После этого на сайте ФФУ убрали анкету игрока «Зениат»

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