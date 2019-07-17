Лондон, , 08:57 — REGNUM

Новые правила при составлении турнирной таблицы будут применять в Английской премьер-лиге, начиная с сезона 2019/20. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что новые правила коснутся того, какую из команд ставить выше при равенстве очков.

Ранее главным из дополнительных показателей при распределении мест была разница забитых и пропущенных мячей. Теперь главным критерием станут результаты очных встреч команд между собой.

Напомним, в сезоне-2011/12 чемпион АПЛ был определён именно по разнице забитых и пропущенных мячей, когда «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» набрали одинаковое количество очков. Тогда лучший баланс голов был у «Манчестер Сити».

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