Барселона, Испания, , 08:34 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, кого из футболистов считает самым жёстким соперником. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

По словам Гризманна, для него самым жёстким соперником является голландский полузащитник Френки де Йонг, который также перешёл в «Барселону» нынешним летом.

«Де Йонг — самый жёсткий соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мне приходилось накрывать его, и я никогда не мог его остановить», — сказал Гризманн.

Напомним, «Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» €120 млн, подписав с ним пятилетний контракт. Трансфер де Йонга из «Аякса» обошёлся каталонскому клубу в €75 млн.

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