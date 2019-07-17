Барселона, Испания, , 08:25 — REGNUM

Защитник юношеской сборной России по футболу (до 20 лет) Роман Тугаринов стал игроком второй команды испанского «Эспаньола». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что «Эспаньол» подписал контракт с футболистом, рассчитанный на три года

Добавим, что ранее Тугаринов тренировался в академии «Барселоны» и выступал на правах аренды за каталонскую «Корнелью». В составе юношеской сборной России он сыграл в пяти матчах.

Читайте также: Хаби Алонсо стал главным тренером «Реал Сосьедад Б»