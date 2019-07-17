Вашингтон, , 08:11 — REGNUM

Теннисист из Казахстана Александр Бублик одержал верх над Алексом Болтом из Австралии на турнире Hall of Fame Open в США, сообщает 17 июля агентство Sports.kz.

Казахстанский спортсмен, занимающий 83-й строчку в мировом рейтинге, выиграл матч со счетом 6:4, 2:6, 7:6. Алекс Болт в настоящее время занимает 150-е место в рейтинге. В следующем круге Бублик встретится с Виктором Троицким из Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP Challenger в Мексике. В финальном матче спортсмен оказался сильнее Эмилио Гомеса из Эквадора.

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