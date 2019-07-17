Тула, , 07:54 — REGNUM

Чуть больше недели осталось до исторического момента в тульском футболе: клуб «Арсенал» впервые выступит в рамках Лиги Европы. Город и регион ждали этого события много лет и имели шансы попасть в зону еврокубков еще в прошлом году. Но не сложилось. Однако это сыграло на руку команде. По крайней мере, так считают аналитики и эксперты.

Футболисты тульского «Арсенала» Arsenaltula.ru

Недочеты устраняются

Тульский «Арсенал» стартует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Первый матч назначен на 25 июля, ответный — 1 августа. Соперником туляков станет победитель в паре «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия). Стартовое противостояние в молдавском городе Ниспорена завершилось в пользу команды из Баку — 3:0. Букмекеры практически не сомневаются в фаворите этой пары и в 99% ставок делают выбор в пользу будущего соперника «оружейников» — азербайджанского «Нефтчи».

Тула и местный стадион практически готовы принять первых иностранных футбольных гостей — футболистов, тренеров, персонал зарубежных команд, болельщиков. За два месяца до дня соревнований в регион приезжали представители FIFA с традиционной проверкой футбольной инфраструктуры. Выявили несколько отклонений: отсутствие освещения в зоне подъезда команд, проблемы асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона. «Арсеналу» также наказали создать навигацию по арене, установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждались в косметическом ремонте. Также на стадионе необходимо было заменить асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустроить прилегающую территорию, расширить парковки, увеличить VIP-зону на трибунах с заменой сидений, отремонтировать туалеты и отштукатурить близлежащие здания.

Привести в порядок стадион лично поручил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он попросил взять процесс под контроль председателя регионального правительства Валерия Шерина, а главу тульской администрации Евгения Авилова не оставаться в стороне и подключиться к благоустройству главной футбольной достопримечательности города.

«Важно, чтобы стадион «Арсенал» соответствовал всем нормам и показателям УЕФА, был готов к проведению матчей международного уровня», — сказал Дюмин.

И стадион готов. По крайней мере, болельщик тульского клуба с 45-летним стажем Игорь Антошкин, заметил улучшения.

«Качественно заасфальтировали территорию, поменяли постамент, где был мяч, для журналистов сделали комфортные места. Заменили и входные ворота, внутри стадиона тоже создали уютную атмосферу, — отметил футбольный фанат. — Для Тулы и области сыграть в квалификационном раунде — это очень много значит. Сбылась мечта тульских болельщиков увидеть игры еврокубков. Страницы клуба «Арсенал» пополнятся записью — участник квалификации Лиги Европы УЕФА. Это дорогого стоит!»

Болельщики Arsenaltula.ru

По словам еще одного преданного болельщика «оружейников» Сергея Терехова, жители Тульской области с трепетом относятся к стадиону «Арсенал», которому в августе стукнет 60 лет.

«Арена, конечно, уступает в удобстве стадионам «Зенита» или «Спартака», но все необходимые требования по организации матчей еврокубков здесь выполнены. Стадион расположен в самом центре города, и это удобно с точки зрения транспортной доступности», — подчеркивает любитель футбола.

По словам футбольного эксперта Петра Портянского, Туле не нужно каким-то образом готовиться к Лиге Европы, а приезжающим не обязательно узнавать об этом из растяжек и громкоговорителей на вокзале.

«По стадиону комиссия УЕФА определила по пунктам всё, что не соответствовало регламенту, и я не сомневаюсь, что недочёты будут устранены», — говорит эксперт.

О преображении Центрального стадиона города недавно высказался президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Он признался, что губернатор Дюмин лично не только контролирует, но и «ускоряет процесс устранения всех недостатков».

Гурам Аджоев Arsenaltula.ru

"Его вклад в преображение стадиона неоценим. Считаю, если бы он пришел в регион на четыре года раньше, у нас уже сейчас была бы современная арена», — сказал Аджоев клубной пресс-службе.

По мнению футбольного аналитика Михаила Борзыкина, в Туле должны ценить тот факт, что губернатор любит футбол.

«Не любил бы — «Арсенал» запросто мог бы повторить печальную судьбу «Тосно», «Амкара», «Анжи» и далее по списку. Увы, но таковы реалии нашего футбола», — говорит эксперт.

По мнению болельщиков, ПФК «Арсенал» становится визитной карточкой региона, это привлекает спонсоров и меценатов. Вероятно, и Алишер Усманов увидел в тульском клубе успешную работу профессионалов и принял решение оказать помощь — выделить 600 млн рублей.

Уход от схемы аренды и нехватка глубины состава

Разберем ситуацию с составом. По окончании сезона «Арсенал» покинули несколько футболистов, которые были в аренде в Туле. Так, Зелимхан Бакаев вернулся в московский «Спартак», а Лука Джорджевич в петербургский «Зенит». Пока непонятная ситуация с Резиуаном Мирзовым, который принадлежит «Ростову». Тульский клуб хочет выкупить футболиста, но «ростовчан» не устраивает цена. Это что касается атакующей линии. Из игроков, больше склонных к защите, «канониров» покинул находившийся в «аренде» Мохаммед Кадири. Отмечается, он продолжит карьеру в киевском «Динамо».

"Арсенал» сумел удержать в команде Сергея Ткачева, ранее принадлежавшего московскому ЦСКА. Трудовое соглашение с хавбеком будет действовать до 2021 года. Также на один год в «Арсенале» задержится Даниил Лесовой, эмигрировавший в Тулу из «Зенита»: арендное соглашение полузащитника рассчитано до окончания сезона-2019/20 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Также были продлены контракты с защитниками Максимом Беляевым (на два года), Виктором Альваресом (на один год), Гиа Григалавой (на два года) и Кириллом Комбаровым (на один год).

Продлен трудовой договор с главным тренером Игорем Черевченко, а также с тренерским штабом, куда входят старший тренер Игорь Семшов, помощник Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физподготовке Михаил Соловей. Соглашения действуют до июня 2020 года.

Футбольный матч

Усилились «оружейники» нападающим Евгением Луценко из московского «Динамо», полузащитником из «Рубина» Владиславом Пантелеевым и 23-летним румынским форвардом Александру Тудорие. В стан «канониров» вернулся Горан Чаушич из белградского клуба «Црвена Звезда».

Состав красно-желтых пополнили и два игрока сборной Замбии: нападающий Ламек Банда и полузащитник Кингс Кангва. Дозаявки продолжатся до августа и у «Арсенала» еще есть шанс усилиться и удлинить скамейку. По словам футбольного аналитика, журналиста и блогера Михаила Борзыкина, это необходимо команде Игоря Черевченко в преддверии матчей Лиги Европы.

«В каком состоянии «Арсенал» подойдет к Лиге Европы зависит от того, хватило ли Игорю Черевченко времени на перестройку атаки. По его словам, времени было мало и для притирки нужны матчи. «Арсенал» потерял двух ключевых атакующих игроков — Джорджевича и Бакаева и равноценной замены им, понятно, нет — уж точно не на таком коротком отрезке. Однако селекция не дремала: удалось продлить Лесового, лучшего дриблера лиги, выкупить Ткачева, взять Банду. Первый матч чемпионата РПЛ показал, что какого-то кризиса и близко нет. Да, нет той слаженности, не хватает четкости в последней фазе атаки, но это абсолютно нормально. Команда движется в правильном направлении», — отметил Борзыкин.

Футбольный аналитик прогнозирует, что одновременное выступление тульской команды на двух фронтах — РПЛ и ЛЕ — нанесет мощный удар по выносливости.

«Это дикая нагрузка, которую выдерживают далеко не все. Лечится это очень просто — длиной скамейки. В то же время тренер должен уметь проводить ротацию, а это целая наука. Если эти два фактора — глубина запаса и грамотная ротация — есть, то переживать не за что, — считает Михаил Борзыкин. — У «Уфы» в прошлом сезоне этого не было, и она провалилась на старте. Не было этого, к слову, и у «Краснодара» в феврале-марте, и он тоже прилично забуксовал. Есть ли это у «Арсенала»? Обоймы игроков точно недостаточно, нужны еще исполнители в каждую линию. А что касается мастерства ротации, то, как раз, это и узнаем».

Эксперт подчеркивает, что на данном этапе у туляков в приоритете еврокубковые матчи и причины тому две: новая страница в истории команды и деньги.

«Да, не такие колоссальные, как в Лиге чемпионов, но все же, — пояснил Борзыкин. — В случае выхода в групповой раунд и удачного выступления там, «Арсенал» очень даже неплохо пополнит свою казну».

В прошлом году российский дебютант зоны еврокубков ФК «Уфа», вылетев из раунда плей-офф квалификации, заработал 840 тысяч евро. Однако в группе за победы и проход дальше, расценки на порядок выше.

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Футбольный туризм и развитие школы

С точки зрения туризма Тула за последние годы уже не раз демонстрировала готовность удивлять гостей города и организовывать интересный досуг. Помимо традиционных Ясной Поляны или Музея оружия, в Туле появилась возможность прогуляться по историческому центру, посмотреть Кремль и городскую набережную. Футбольным болельщикам в Туле можно порекомендовать и новый клубный магазин на территории стадиона, и фан-шоп в центре города. А традиционный тульский пряник есть и в футбольном варианте — с логотипом «Арсенала».

Клуб «Арсенал» впервые выступит в рамках Лиги Европы Arsenaltula.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тульская область включилась в борьбу за туриста, как российского, так и иностранного. Новое дыхание сфера получила после проекта «Тула — новогодняя столица России». Летний досуг в регионе продвигают под брендом «Лето. Тула. Море впечатлений», куда уже можно вписать и матчи Лиги Европы с участием «Арсенала».

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Впрочем, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в связи с выходом ПФК «Арсенал» в Лигу Европы нацелен не только на социально-экономическое развитие региона, но и на повышение престижа детско-юношеского спорта.

«Поводов почивать на лаврах нет, надо наращивать развитие, причем думать не только о ближайшей, но и о долгосрочной перспективе. А будущее связано с подготовкой своих, тульских игроков. Нужно, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников тульского футбола», — сказал руководитель области. Сегодня в составе «оружейников» два доморощенных игрока — Михаил Левашов и Александр Денисов.

В 2019 году в Туле начала свою работу академия «Арсенала», где сегодня с профессиональными тренерами занимаются более 200 воспитанников.

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