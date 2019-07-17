Лондон, , 07:48 — REGNUM

Чемпион мира по дзюдо 2005 года, британский спортсмен Крейг Фэллон скончался в возрасте 36 лет. О его смерти сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Великобритании.

«Я познакомился с Крейгом, когда ему было 15 лет. Я оглядываюсь на проведенное нами совместно время с прекрасными, веселыми воспоминаниями. Он оставит огромный пробел в нашем спорте, но я надеюсь, что его успехи и его невероятная история вдохновят будущие поколения», — прокомментировал смерть Фэллона его бывший тренер Фицрой Дэвис.

Причина смерти Фэллона не уточняется. Пик спортивной карьеры британского дзюдоиста пришелся на середину нулевых: в 2005 году он выиграл чемпионат мира в Каире, а в 2006 году завоевал титул чемпиона Европы. В 2011 году он прекратил выступления на международных соревнованиях и сосредоточился на тренерской деятельности.

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