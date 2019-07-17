Бухарест, , 07:35 — REGNUM

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что сможет считать свою карьеру успешной, если выиграет медаль Олимпийских игр. Об этом сообщает Tennis 365.

«Хочу выиграть любую медаль на Олимпиаде, чтобы быть довольной всем, что сделала в теннисе. Это шанс выступить за страну», — сказала Халеп.

По её словам, олимпийская медаль важнее завоевания «карьерного шлема».

Напомним, за свою карьеру Халеп выиграла два турнира «Большого шлема». В 2019 году, она победила на Уимблдоне, а 2018 году стала победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халеп станет знаменосцем сборной Румынии на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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