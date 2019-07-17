Умаг, , 07:26 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Нидерландов Робином Хасе в первом круге турнира в Умаге (Хорватия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, 11 ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором турнира Рублёв сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.

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