Умаг, 17 июля 2019, 07:26 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Нидерландов Робином Хасе в первом круге турнира в Умаге (Хорватия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Рублёв четыре раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, 11 ошибок на подаче и ни одного брейка.
Во втором турнира Рублёв сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем.
Читайте также: Кудерметова вышла во второй круг турнира в Бухаресте