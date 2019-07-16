Бухарест, , 16:02 — REGNUM

Теннисистка Симона Халеп станет знаменосцем сборной Румынии на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом заявил глава олимпийского комитета страны Михай Ковалиу, сообщает Digi Sport.

Халеп стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, обыграв в финале американку Серену Уильямс. Он стала первой румынской теннисисткой, сумевшей выиграть этот турнир.

Напомним, в 2018 году Халеп стала победительницей другого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции Roland Garros.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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