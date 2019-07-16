Кливленд, США, , 15:50 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» отчислил из команды атакующего защитника Джей Ар Смита. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Кливленд» отказался от сотрудничества со Смитом. Баскетболист станет неограниченно свободным агентом после того, как покинет рынок отказов.

Напомним, Смит защищал цвета «Кливленда» с 2015 года. В составе команды он стал чемпионом НБА в сезоне 2015/16.

Читайте также: «Атланта» отчислила разыгрывающего Адамса