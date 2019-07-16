Бухарест, , 15:44 — REGNUM

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Нидерландов Аранчей Рус в первом круге турнира в Бухаресте. Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Кудерметова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три ошибки на подаче и один брейк.

Во втором турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Варварой Лепченко и представительницей Италии Мартиной ди Джузеппе.

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