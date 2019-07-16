Лозанна, Швейцария, , 15:38 — REGNUM

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье в первом круге турнира в Лозанне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 49 минут, завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:3.

Самсонова один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и пять брейков.

Во втором турнира Самсонова сыграет с китайской теннисисткой Хань Синьюнь, которая обыграла другую российскую спортсменку Варвару Грачёву.

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