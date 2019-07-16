Москва, , 15:28 — REGNUM

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона в баскетбольной Евролиге. Об этом 16 июля сообщается на сайте клуба.

Итудис получил приз имени Александра Гомельского, который вручается лучшему тренеру сезона в Евролиге. Победитель был определён по итогам голосования главных тренеров команд турнира.

В тройку «призёров» вошли также Эргин Атаман из «Анадолу Эфес» и Шарунас Ясикявичюс из «Жальгириса».

Напомним, Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством команда дважды выиграла Евролигу (2016, 2019) и стала пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

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