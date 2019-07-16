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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если Российская Премьер-лига (РПЛ) не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить. Об этом 16 июля сообщает «Чемпионат».

Александр Дюков "Пока мы за этой ситуацией наблюдаем, но надеемся, что РПЛ примет правильное решение. Если этого не произойдёт, то постараемся их подправить», — сказал Дюков.

По его словам, позднее начало матчей вызвано жаркой погодой. Так играют, например, в Испании или Италии. С другой стороны, необходимо учесть интересы всех зрителей.

Дюков также добавил, что назначение времени начала матчей — зона ответственности лиги.

Александр Дюков «Если мы за них начнём принимать решения и назначать время матчей, то тогда возникает вопрос, зачем вообще нужны лиги», — заключил глава РФС.

Напомним, ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал РПЛ за позднее время начала матчей и назвал это «преступлением против болельщиков». Матч первого тура «Ростов» — «Оренбург» начался в 21:30 (мск).

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