Москва, 16 июля 2019, 14:47 — REGNUM
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что если Российская Премьер-лига (РПЛ) не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить. Об этом 16 июля сообщает «Чемпионат».
По его словам, позднее начало матчей вызвано жаркой погодой. Так играют, например, в Испании или Италии. С другой стороны, необходимо учесть интересы всех зрителей.
Дюков также добавил, что назначение времени начала матчей — зона ответственности лиги.
Напомним, ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал РПЛ за позднее время начала матчей и назвал это «преступлением против болельщиков». Матч первого тура «Ростов» — «Оренбург» начался в 21:30 (мск).
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