Страсбург, Франция, , 14:26 — REGNUM

Латвийский шахматист, с 2007 года выступающий за Чехию Игорь Раусис был отстранен от участия в международном шахматном турнире в Страсбурге (Франция) из-за жульничества, пишет газета Kronen Zeitung 16 июля.

Раусиса, за несколько недель поднявшегося на 40-е место в мировом рейтинге, давно подозревали в нечестной игре, однако доказательств этому не было. На минувшей неделе шахматист вышел во время партии в санузел и был пойман «с поличным»: камеры зафиксировали, как Раусис пользуется смартфоном, что строго запрещено правилами. 58-летний шахматист признался, что обращался к подсказкам компьютерной программы, и объявил, что заканчивает профессиональную карьеру.

«Я письменно подтвердил тот факт, что пользовался телефоном во время партии. Что еще тут сказать?» — приводит слова Раусиса портал chess.com.

Игорь Раусис участвовал в соревнованиях сначала 80-х. До 2003 года он выступал на международных турнирах под флагом Латвии, затем Бангладеша и Чехии. В 1992 году он получил звание гроссмейстера.