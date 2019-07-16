Рим, , 14:13 — REGNUM

Итальянская «Рома» предпринимает попытки приобрести нападающего Гонсало Игуаина у «Ювентуса». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, ради этой сделки в римском клубе готовы предложить Игуаину капитанскую повязку.

Отмечается, что такое решение может очень не понравиться фанатам «Ромы», поскольку в клубе было принято назначать капитанами воспитанников клуба — Джузеппе Джаннини, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци.

Напомним, в сезоне 2018/19 Игуаин на правах аренды играл сначала за «Милан» и «Челси». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.

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