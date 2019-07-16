Москва, , 14:02 — REGNUM

Дисквалификацию волейболиста Павла Мороза подтвердило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 16 июля сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Мороз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев. Срок отстранения от соревнований будет отсчитываться с 12 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мороз был обвинён в нарушении антидопинговых правил и отстранён от участия в матчах и тренировках.

Напомним, с 2018 года Мороз выступал за клуб «Динамо-ЛО». 32-летний волейболист является серебряным призёром чемпионата России (2013/14), а также серебряным призёром клубного чемпионата мира (2013).

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