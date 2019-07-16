Осло, , 13:47 — REGNUM

Известный норвежский прыгун с трамплина Бьёрн Эйнар Ромёрен болен онкологическим заболеванием. Об этом 16 июля сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своей странице в Twitter.

«У Бьёрна Эйнара Ромёрена диагностирован рак, и в настоящее время он проходит курс лечения. Вся лыжная семья поддерживает его в эти трудные времена, и мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления!» — говорится в сообщении.

Как отмечает газета Kronen Zeitung, опухоль у 38-летнего спортсмена обнаружена в спине. После завершения профессиональных выступлений Ромёрен проживает со своей семьей в Осло и работает менеджером в своей спортивной отрасли. Ромёрен стал бронзовым призером на Олимпийских играх 2006 года и дважды выигрывал чемпионаты мира в командном первенстве в 2004 и 2006 годах.