Анкара, , 13:29 — REGNUM

Курьёзный случай произошёл с трансфером футболиста в чемпионате Турции. Об этом сообщает Foroyaa.

Выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Турции клуб «Менеменспор» объявил о приобретении у команды третьей португальской лиги «Алкошетенсе» гамбийского форварда Алфы Джаллоу.

Отмечается, что и стороны быстро провели переговоры и согласовали все условия сделки. Однако через сутки в клубе обнаружили, что перепутали игроков и разорвали контракт с футболистом.

Дело в том, что представители «Менеменспора» хотели купить форварда сборной Гамбии Ламину Джаллоу, который является однофамильцем и соотечественником Алфы Джаллоу и выступает за клуб «Салернитана», играющий в итальянской Серии B.