Хельсинки, , 13:10 — REGNUM

Финский «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт с главным тренером Лаури Марьямяки. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб продлил соглашение с 42-летним специалистом на два года. Стороны продолжат сотрудничество до конца сезона-2021/22.

Напомним, Марьямяки возглавил «Йокерит» в 2018 году после завершения работы со сборной Финляндии. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла четвёртое место в Западной конференции, после чего и уступила московскому «Динамо» со счётом 2:4 в первом раунде Кубка Гагарина.

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