Буэнос-Айрес, , 12:35 — REGNUM

В Спортивном арбитражном суде Аргентины посоветовали капитану сборной Аргентины Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает TOI Sports.

«Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что его собираются подвергнуть санкциям. Он должен извиниться, чтобы его не наказали», — сказал член суда Густаво Абреу.

Напомним, во время Кубка Америки Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, заявив, что судьи дали выиграть турнир сборной Бразилии. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».

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