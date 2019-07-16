Лондон, , 12:19 — REGNUM

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, «Тоттенхэм» предложил «Реалу» €60 млн за Бэйла. При этом английский клуб готов выплачивать футболисту только половину той зарплаты, что он получает в «Реале».

Напомним, Бэйл играл за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год. В составе «шпор» он сыграл 146 матчей, в которых забил 43 мяча. В «Реал» он перешёл за €100 млн, став самым дорогим на тот момент игроком в истории футбола.

В сезоне 2018/19 Бэйл сыграл в 29 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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