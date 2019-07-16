Кванджу, Южная Корея, , 12:00 — REGNUM

Женская сборная России по водному поло одержала разгромную победу над командой Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира по водным видам спорта.

Встреча, которая прошла в южнокорейском Кванджу, завершилась со счётом 30:1.

В составе сборной Южной Кореи единственный гол забила 17-летняя Дасыль Кюнг. Отметим, что корейская команда была собрана из пловчих за один месяц до соревнований.

Ранее корейские спортсменки проиграли сборной Венгрии со счётом 0:64.

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