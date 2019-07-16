Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM

Форвард «Ростова» Видар Кьяртанссон может перейти в «Рубин» на правах аренды. Об этом сообщает Fotbolti.

Отмечается, что «Рубин» планирует взять в аренду 29-летнего нападающего до завершения сезона 2019/20.

Напомним, что летом 2018 года Кьяртанссон стал игроком «Ростова» после перехода из тель-авивского «Маккаби». Сумма его трансфера составила €2,5 млн.

В прошлом сезоне он сыграл в восьми матчах чемпионата России, в которых отдал одну результативную передачу. В Кубке России он провёл три матча в, которых забил два мяча.

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