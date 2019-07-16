Грозный, , 11:08 — REGNUM

В Чечне зафиксирован новый мировой рекорд по отжиманиям среди детей. Его установил шестилетний мальчик Рахим Куриев. Он отжался 4183 раза за два часа, побив свой предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2018 года и составлявший 3202 отжимания.

Установка рекорда проходила под прицелом телекамер в студии телерадиокомпании «Грозный» в присутствии главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко. Он и вручил чемпиону сертификат о достижении.

Юного спортсмена поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уверен, что он ещё не раз порадует нас своими новыми рекордами. Энергии для этого у Рахима достаточно, и он не планирует останавливаться! Так держать!» — написал чеченский лидер на своей станице «ВКонтакте».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава Чечни удостоил юного спортсмена за его успехи звания Почетный гражданин Чеченской Республики, а отцу мальчика, тренировавшего его с трех лет, вручил ключи от автомобиля Mercedes.