Бергамо, Италия, , 09:01 — REGNUM

Полузащитник бельгийского «Генка» Руслан Малиновский близок к переходу в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Малиновский прошёл медицинское обследование перед переходом в итальянский клуб. Предполагается, что контракт будет рассчитан на пять лет.

В сезоне 2018/19 украинский полузащитник сыграл за «Генк» в 51 матче, в котором забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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