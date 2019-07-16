Ливерпуль, Великобритания, , 08:34 — REGNUM

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф перешёл в «Эвертон». Об этом сообщается на сайте клуба из Ливерпуля.

Отмечается, что контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

В сезоне 2018/19 Делф сыграл 14 матчей в составе «Манчестер Сити», в которых отметился одной результативной передачей.

В 2018 году в составе сборной Англии он играл на чемпионате мира в России и провёл четыре матча. Сборная Англии заняла четвёртое место.

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