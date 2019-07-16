Турин, Италия, 16 июля 2019, 08:10 — REGNUM
Туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс» договорились об окончательной сумме за защитника Матейса де Лигта. Об этом сообщает Sky Sport Italy.
Отмечается, что «Ювентус» заплатит за 19-летнего защитника €75 млн.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с де Лигтом об условиях личного контракта. А официальное объявление трансфера может состояться в ближайшее время.
Напомним, в сезоне 2018/19 де Лигт сыграл 55 матчей за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре голевых паса.
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