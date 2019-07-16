Турин, Италия, , 07:49 — REGNUM

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал, почему решил перейти в туринский клуб из лондонского «Арсенала». Об этом сообщает L'Équipe.

«Когда я узнал о предложении «Ювентуса», не представлял, что могу отказаться. Это очень большой клуб, один из самых престижных в мире», — сказал Рэмзи.

Он добавил, что ему придётся адаптироваться к новой команде, культуре и образу жизни.

Напомним, Рэмзи играл за «Арсенал» с 2008 года. Всего за лондонский клуб он сыграл в 371 матче, в которых забил 65 голов и отдал 65 результативных передач.

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