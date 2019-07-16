Москва, , 07:31 — REGNUM

Российская премьер-лига установила рекорд посещаемости матчей первого тура. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Восемь матчей первого тура сезона 2019/20 посетили 183 617 зрителей. Таким образом, был побит рекорд, установленный в предыдущем сезоне: в 2018 году на матчи первого тура пришли 169 600 человек.

Добавим, что сезон-2018/19 стал самым посещаемым в истории чемпионатов России по футболу. На 240 матчах турнира в сумме побывало 4 036 196 болельщиков.

Напомним, первый тур чемпионата России состоялся с 12 по 15 июля. В нём победу одержали «Крылья Советов», «Урал», «Зенит», «Ростов», «Спартак» и «Ахмат». Поражение потерпели «Уфа», «Оренбург», «Тамбов», «Краснодар», «Сочи» и ЦСКА. «Локомотив» и «Рубин», а также «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью.

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