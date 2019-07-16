Москва, , 07:14 — REGNUM

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 15 июля на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 66-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук. Спустя 10 минут «Рубин» восстановил равновесие благодаря голу хавбека Хвичи Кварацхелия, который нынешним летом перешёл в «Рубин» из «Локомотива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грозненский «Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» в первом туре РПЛ со счётом 1:0.

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