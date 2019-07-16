Неаполь, Италия, , 05:39 — REGNUM

Переход Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса» (Турин, Италия) считают предательством в его прежнем клубе — «Наполи» (Неаполь, Италия), сообщает Football Italia.

Комментируя переход Сарри, нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил:

«Я говорил это и повторю снова, что для нас, неаполитанцев, это было предательством».

Напомним, о переходе Сарри в качестве главного тренера из «Наполи» в «Ювентус» стало известно в середине июня.

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