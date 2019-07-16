Неаполь, Италия, 16 июля 2019, 05:39 — REGNUM
Переход Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса» (Турин, Италия) считают предательством в его прежнем клубе — «Наполи» (Неаполь, Италия), сообщает Football Italia.
Комментируя переход Сарри, нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил:
«Я говорил это и повторю снова, что для нас, неаполитанцев, это было предательством».
Напомним, о переходе Сарри в качестве главного тренера из «Наполи» в «Ювентус» стало известно в середине июня.
Читайте подробнее: Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри переходит в «Ювентус»
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент «Ювентуса» назвал назначение Сарри «отвратительным»