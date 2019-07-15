Ижевск, , 16:28 — REGNUM

По итогам двухмесячного расследования правоохранители в Удмуртии решили не штрафовать олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову за управление автомобилем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.

Алина Загитова (cc) Luu

Расследование прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Инцидент рассматривался полицейскими в течение двух месяцев, с конца мая 2019 года, сообщает Udm-info.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках проверки видеозаписи полиция планировала опросить очевидцев происшествия, установить время и место инцидента. Кроме того, что Загитова ехала без прав, она не была пристёгнута ремнём безопасности. Видеоролик в соцсеть фигцристка выложила сама, на записи ей 16 лет.

И на момент нарушения, и в настоящее время Загитова является несовершеннолетней. 18 лет ей исполнится лишь в мае 2020 года.

Отмечалось, что согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права, могут выписать штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Также предусмотрена ответственность в отношении гражданина, передавшего несовершеннолетнему автомобиль. В этом случае штраф составит 30 тыс. рублей.

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