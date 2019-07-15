Чебоксары, , 15:59 — REGNUM

В столице Чувашии с 24 по 27 июля пройдёт 100-й чемпионат России по лёгкой атлетике. В нём ожидается участие около 700 атлетов, сообщили ИА REGNUM в минспорте республики.

Юбилейное спортивное событие состоится на стадионе «Олимпийский». В стартах примут участие ведущие легкоатлеты страны — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Планируется приезд около 700 сильнейших атлетов и 400 тренеров, представителей команд и гостей из более 60 регионов. За четыре дня будут разыграны медали в 20 легкоатлетических дисциплинах.

Для обслуживания соревнований будет привлечено 140 спортивных судей, из них 80 — из Чувашии. В рамках чемпионата запланировано проведение судейского семинара.

В минспорте отмечают, что для удобства спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических метаниях, на стадионе «Олимпийский» ведётся строительство отдельного разминочного сектора для метаний, который будет расположен рядом с тренировочной ареной.

Отметим, что в Чувашии также будет разыгран Кубок России по скейтбордингу, который состоится 20 июля в Чебоксарах.