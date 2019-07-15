Йошкар-Ола, , 15:51 — REGNUM

Заместитель министра спорта России Марина Томилова, прибывшая в Марий Эл на финальные соревнования III Всероссийской летней спартакиады людей с ограниченными возможностями здоровья, высоко оценила уровень подготовки республики по проведению федерального мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Если есть такая оценка, то это десять с плюсом. Пять плюс пять. Блестящая подготовка отмечена очень многими участниками спартакиады, которые впервые прибыли, которые те самые люди вышли из поезда, и никто не назвал ни одной проблемы, которая бы их тревожила, — отметила Томилова.

По словам президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина, он не встречал ничего похожего по уровню организации соревнований после Паралимпиады 2014 года в Сочи. Он отметил, что организовать такое крупное многоплановое спортивное мероприятие — это очень нелёгкое дело и результат максимальных усилий.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поблагодарил представителей всех 65 субъектов РФ, которые прибыли для участия в соревнованиях. Он заверил, что до последнего дня спартакиады власти республики будут контролировать все вопросы, связанные с проведением состязаний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финальные соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов проходят с 12 по 21 июля в Йошкар-Оле под девизом «Стремись вперед, стирая грани!».

В соревнованиях принимают участие молодые люди в возрасте 14−18 лет. Официальное открытие финальных соревнований прошло в Ледовом дворце «Марий Эл». Число спортсменов и сопровождающих в этом году составило около 2 тыс. человек, из которых 1 278 примут участие в состязаниях. 15 июля уже четвёртый день спартакиады. Он завершится выступлениями творческих коллективов Моркинского и Советского районов.

Ранее планировалось, что к началу спартакиады будет возобновлено авиасообщение между Йошкар-Олой и Москвой, однако начало полётов отложено до 22 июля.

II летняя спартакиада инвалидов состоялась в Чебоксарах (Чувашия). Она проходила в августе 2017 года. В ней приняли участие 1083 спортсмена (670 юношей и 413 девушек).