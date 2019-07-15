Порту, Португалия, , 15:00 — REGNUM

Голкипер «Порту» Икер Касильяс войдёт в руководство клуба. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что 38-летний футболист будет отвечать за связь между игроками, тренерским штабом и руководством команды.

«Я собираюсь заняться чем-то другим. Буду стараться установить связь между командой и клубом», — сказал Касильяс.

Напомним, Касильяс играл за «Порту» с 2015 года. 1 мая 2019 года во время тренировки он перенёс инфаркт миокарда. Вратарь был доставлен в больницу, где ему была сделана операция.

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