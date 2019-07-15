Бишкек, 15 июля 2019, 14:52 — REGNUM
Спортсмены из Казахстана завоевали 18 медалей на XXII международных соревнованиях по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Об этом 15 июля сообщили в национальном Олимпийском комитете.
В соревнованиях приняли участие 33 казахстанских легкоатлета, которые завоевали восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. Соревнования прошли с 13 по 14 июля в Бишкеке.
Среди женщин победителем в беге на 100 метров стала Айгерим Шыназбекова, в прыжках в длину — Марина Хусейнова, в тройном прыжке — Лаура Ахметова, в прыжка в высоту — Кристина Овчиникова, в беге на 800 метров — Виктория Сенькина.
Среди мужчин в беге на 100 метров золото завоевал Владислав Кондратьев, в беге на 3 км с препятствиями — Дмитрий Иванчуков, в прыжках в высоту — Роман Лошкарёв.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля казахстанский легкоатлет Михаил Литвин завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров на Универсиаде-2019 в Неаполе. Спортсмен преодолел дистанцию за 45,77 секунды.
Читайте также: Легкоатлет из Казахстана завоевал серебро на Универсиаде в Неаполе