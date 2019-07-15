Бишкек, , 14:52 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали 18 медалей на XXII международных соревнованиях по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Об этом 15 июля сообщили в национальном Олимпийском комитете.

В соревнованиях приняли участие 33 казахстанских легкоатлета, которые завоевали восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. Соревнования прошли с 13 по 14 июля в Бишкеке.

Среди женщин победителем в беге на 100 метров стала Айгерим Шыназбекова, в прыжках в длину — Марина Хусейнова, в тройном прыжке — Лаура Ахметова, в прыжка в высоту — Кристина Овчиникова, в беге на 800 метров — Виктория Сенькина.

Среди мужчин в беге на 100 метров золото завоевал Владислав Кондратьев, в беге на 3 км с препятствиями — Дмитрий Иванчуков, в прыжках в высоту — Роман Лошкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля казахстанский легкоатлет Михаил Литвин завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров на Универсиаде-2019 в Неаполе. Спортсмен преодолел дистанцию за 45,77 секунды.

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