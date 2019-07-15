Барселона, Испания, 15 июля 2019, 14:33 — REGNUM
Французский нападающий Антуан Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне». Об этом 15 июля сообщается на странице каталонского клуба в Twitter.
Отмечается, что Гризманн вышел на поле вместе с партнёрами по сборной Франции — защитником Самуэлем Юмтити и форвардом Усманом Дембеле.
Напомним, Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» за €120 млн, подписав пятилетний контракт. Он будет выступать в новой команде под 17-м номером.
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