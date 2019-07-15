Милан, Италия, 15 июля 2019, 14:01 — REGNUM
Португальский тренер Жозе Моуринью назвал миланский «Интер» фаворитом нового сезона итальянской Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По словам Моуринью, «Интер» может стать чемпионом Серии А в сезоне 2019/20.
Напомним, в конце мая новым главным тренером «Интера» стал экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте.
Моуринью был главным тренером «Интера» с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, стала двукратным чемпионом Италии, а также выиграла Кубок и Суперкубок Италии.
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