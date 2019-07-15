Милан, Италия, , 14:01 — REGNUM

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал миланский «Интер» фаворитом нового сезона итальянской Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам Моуринью, «Интер» может стать чемпионом Серии А в сезоне 2019/20.

Напомним, в конце мая новым главным тренером «Интера» стал экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте.

Моуринью был главным тренером «Интера» с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, стала двукратным чемпионом Италии, а также выиграла Кубок и Суперкубок Италии.

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