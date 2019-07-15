Виго, Испания, , 13:41 — REGNUM

Испанский нападающий Санти Мина стал игроком «Сельты». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что «Сельта» подписала с 23-летним футболистом контракт, рассчитанный на пять лет. Форвард будет выступать в новой команде под 22-м номером.

Напомним, Мина является воспитанником «Сельты». Он играл за неё до 2015 года, после чего перешёл в «Валенсию», за которую сыграл 150 матчей во всех турнирах, забив 42 гола.

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