Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM

Хоккеисты санкт-петербургского СКА провели первую тренировку после возвращения из отпуска. Об этом 15 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Предсезонный сбор команды проходит на базе в подмосковном Новогорске и продлится до 28 июля. После этого команда вернётся в Санкт-Петербург, а затем отправится в Сочи, где сыграет в турнире Sochi Hockey Open, который состоится с 3 по 8 августа.

Отметим, что первый матч нового сезона СКА проведёт 2 сентября в гостях с магнитогорским «Металлургом».

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